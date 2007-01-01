В Калуге пьяный мужчина ударил прохожего ножом и пошёл выпивать
Инцидент произошел в микрорайоне «Правгород». 45-летний мужчина сделал замечание компании шумевших подростков. Одна из девочек убежала домой и пожаловалась своему 39-летнему отцу. Мужчина, будучи пьяным, вышел на улицу, нашел того, кто обидел его дочь, и затеял драку.
Во время потасовки нападавший запутался в поводке собаки оппонента и упал. Поднимаясь с земли, он достал нож и ударил соперника в живот. После этого мужчина вызвал скорую помощь, но сам скрылся и пошел в ближайший магазин за алкоголем.
Полицейские и росгвардейцы задержали подозреваемого прямо в магазине. Пострадавшего с тяжелым ранением госпитализировали. У него тяжкие травмы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей, рассказали 4 июня в УМВД.
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