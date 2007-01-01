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Криминал

В Жиздринском районе женщина получила штраф за кражу

Евгения Родионова
04.06, 11:47
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В четверг, 4 июня, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора 45-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в краже.

— В марте 2025 года в один из вечеров жительница города Жиздры находилась в сетевом магазине. Она взяла товары, подошла к кассе самообслуживания и ушла с ними, не сканируя и не оплачивая их, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил её к штрафу в размере семи тысяч рублей.

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