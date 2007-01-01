В Жиздринском районе женщина получила штраф за кражу
В четверг, 4 июня, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора 45-летней местной жительнице.
По данным ведомства, она признана виновной в краже.
— В марте 2025 года в один из вечеров жительница города Жиздры находилась в сетевом магазине. Она взяла товары, подошла к кассе самообслуживания и ушла с ними, не сканируя и не оплачивая их, - уточнили в прокуратуре.
Суд приговорил её к штрафу в размере семи тысяч рублей.
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