В Жиздринском районе женщина получила штраф за кражу

В четверг, 4 июня, прокуратура Жиздринского района сообщила о вынесении приговора 45-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в краже.

— В марте 2025 года в один из вечеров жительница города Жиздры находилась в сетевом магазине. Она взяла товары, подошла к кассе самообслуживания и ушла с ними, не сканируя и не оплачивая их, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил её к штрафу в размере семи тысяч рублей.