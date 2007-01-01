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Криминал

41-летняя калужанка перевела мошенникам два миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
03.06, 14:38
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Женщина лишилась денег во вторник, 2 июня, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

Преступник позвонил ей и предложил дополнительный заработок. Доводы оказались такими внушительными, что женщина отправила «представителю компании» два миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Ещё два калужанина в возрасте 23 и 91 года за эти сутки отправили в сумме миллион рублей.

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