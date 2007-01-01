41-летняя калужанка перевела мошенникам два миллиона рублей

Женщина лишилась денег во вторник, 2 июня, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

Преступник позвонил ей и предложил дополнительный заработок. Доводы оказались такими внушительными, что женщина отправила «представителю компании» два миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Ещё два калужанина в возрасте 23 и 91 года за эти сутки отправили в сумме миллион рублей.