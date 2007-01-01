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Криминал

Калужанин украл мотоцикл и спрятал в лесу

Дмитрий Ивьев
03.06, 12:29
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В Калуге полицейские нашли мужчину, который украл мотоцикл. С заявлением в полицию обратился владелец двухколесного транспорта, оценивший ущерб в 100 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 34-летний местный житель с судимостью. Выяснилось, что он ехал на «Газели», заметил во дворе чужой мотоцикл и решил его украсть. Сначала мужчина снял с байка аккумулятор, а затем закатил его в кузов своей машины. Похищенное он спрятал в лесу недалеко от дома, планируя позже продать.

Но мотоцикл уже нашли и вернули хозяину. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили 2 июня в УМВД.

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