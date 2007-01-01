Торговца наркотиками задержали в Калужской области

В Калужской области полицейские задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в попытке продать наркотики. Ранее он уже был судим.

При личном досмотре у него нашли более 11 граммов N-метилэфедрона и около грамма мефедрона. Задержанный признался, что планировал спрятать запрещенные вещества в тайниках-закладках для бесконтактной передачи покупателям.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас мужчина находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, рассказали 2 июня в УМВД.