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Криминал

Торговца наркотиками задержали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.06, 07:20
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В Калужской области полицейские задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в попытке продать наркотики. Ранее он уже был судим.

При личном досмотре у него нашли более 11 граммов N-метилэфедрона и около грамма мефедрона. Задержанный признался, что планировал спрятать запрещенные вещества в тайниках-закладках для бесконтактной передачи покупателям.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас мужчина находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, рассказали 2 июня в УМВД.

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