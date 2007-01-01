В Калуге 35-летний мужчина порезал знакомого

Прокуратура направила в суд уголовное дело, сообщили 3 июня в ведомстве.

- В ноябре 2025 года обвиняемый находился в квартире своих знакомых, где в ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с одним из присутствующих мужчин, - рассказали в прокуратуре. - В ходе ссоры обвиняемый складным ножом нанес потерпевшему не менее двух ударов в область грудной клетки, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.