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Криминал

В Калуге 35-летний мужчина порезал знакомого

Дмитрий Ивьев
03.06, 08:40
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Прокуратура направила в суд уголовное дело, сообщили 3 июня в ведомстве.

- В ноябре 2025 года обвиняемый находился в квартире своих знакомых, где в ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с одним из присутствующих мужчин, - рассказали в прокуратуре. - В ходе ссоры обвиняемый складным ножом нанес потерпевшему не менее двух ударов в область грудной клетки, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.

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