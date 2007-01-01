В Калужской области финансовый директор спрятал от налоговой 16 миллионов рублей
В среду, 3 июня, стало известно о завершении расследования уголовного дела.
- С апреля по май 2025 года в Боровском муниципальном округе фирма, занимающаяся лесоперерабатывающей промышленностью, не уплачивала налоги, в связи с чем налоговым органом принято решение о принудительном взыскании недоимки и расчётные счета организации были заблокированы, - прокомментировали в СК. - С целью уклонения от уплаты налогов руководитель предприятия осуществлял расчеты с кредиторами и дебиторами минуя расчетные счета компании, тем самым сокрыв денежные средства в сумме 16,4 млн рублей, лишив налоговый орган возможности взыскать задолженность.
Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен.
В ближайшее время суд примет решение по этому делу.
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