В Жукове мужчина получил условный срок за дачу взятки

Во вторник, 2 июня, прокуратура Жуковского района сообщила о вынесении приговора в отношении 59-летнего жителя Тарусского района.

По данным ведомства, он виновен в даче взятки должностному лицу.

— Летом 2025 года мужчина договорился с главным инженером одной из организаций и пообещал 100 тысяч рублей за то, чтобы его электроподстанцию отремонтировали и подключили к сетям в обход всех правил. Часть суммы - 45 тысяч рублей - он передал сразу. Остальное планировал отдать после ремонта. Его остановили сотрудники полиции, - пояснили в прокуратуре.

Суд с учётом позиции обвинения приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. А 45 тысяч, которые он уже отдал в качестве взятки, конфисковали.