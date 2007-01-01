В деревне Кашино женщина, пырнувшая сожителя ножом, предстанет перед судом
В деревне Кашино женщина, пырнувшая сожителя ножом, предстанет перед судом

Евгения Родионова
02.06, 11:15
Во вторник, 2 июня, прокуратура Юхновского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В марте в жилом доме деревни Кашино между женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Она пырнула его ножом в живот. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, - пояснили в прокуратуре.

Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы на срок до десяти лет.

