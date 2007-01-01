Криминал Хитрый калужанин украл ноутбук в пункте выдачи заказов
Хитрый калужанин украл ноутбук в пункте выдачи заказов

Дмитрий Ивьев
02.06, 09:21
Инцидент произошёл в одном из населенных пунктов Дзержинского района, сообщили во вторник, 2 июня, в Управлении МВД по Калужской области.

Мужчина заказал туда ноутбук, открыл его для проверки и, когда сотрудница пункта выдачи заказов отвлеклась, спрятал под одеждой. Для возврата он отдал пустую коробку.

Ущерб магазина оценили в 40 тысяч рублей.

40-летний подозреваемый ранее был судим. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

