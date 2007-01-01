В Калужской области двое мужчин до смерти избили знакомого

Во вторник, 2 июня, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела.

- Один из фигурантов в ходе ссоры подверг своего знакомого избиению в одной из квартир в поселке Ферзиково, - пояснили в СК. - Через некоторое время в жилище пришел второй обвиняемый и узнал о случившемся. Испытывая неприязнь к потерпевшему, мужчины вновь подвергли его избиению. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице от полученных повреждений.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.