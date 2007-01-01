В Козельске парня, обманувшего пенсионерку, отправили в колонию

В понедельник, 1 июня, Козельский районный суд сообщил о вынесении приговора в отношении 23-летнего жителя Брянской области.

По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы.

— В июле 2025 года в Козельске он встретился с 74-летней пенсионеркой. Аферисты заранее убедили женщину, что нужно отдать 700 тысяч рублей для декларации. Пенсионерка поверила и передала деньги курьеру. После этого молодой человек перевёл всю сумму в криптовалюте и отправил её на счёт руководителя преступной группы, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей. Кроме того, с него взыскали все украденные деньги в пользу пострадавшей пенсионерки.