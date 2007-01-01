В Калуге бизнесмена отправили в колонию за мошенничество
Мужчина получил три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в понедельник, 1 июня, в Управлении ФСБ по Калужской области.
Индивидуальный предприниматель вымогал деньги у руководителя транспортного предприятия области. Виновник угрожал фиктивно поучаствовать в аукционе на один из маршрутов и специально занизить цену.
- Приговор вступил в законную силу, - заявили в ФСБ.
