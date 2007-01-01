Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Суд отказался смягчить наказание калужанину, похитившему человека
Криминал

Суд отказался смягчить наказание калужанину, похитившему человека

Евгения Родионова
01.06, 10:22
0 243
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 1 июня, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе в ходатайстве 30-летнему осуждённому.

По данным ведомства, он виновен в похищении человека.

— В марте 2022 года в Калуге мужчина со своими знакомыми из личной неприязни перекрыли дорогу машине, где ехал потерпевший. Мужчину вытащили из автомобиля, избили, затем затолкали в другую машину, увезли на берег Оки и продолжили избивать. В 2024 году мужчина получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Остальные участники нападения также получили сроки, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина отбыл часть срока и попросил заменить оставшуюся часть на колонию-поселение.

На заседании прокурор заявил, что мужчина пока не доказал своё исправление. Суд согласился с доводами обвинения и отказал в смягчении наказания.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkN5SGk3VDMrc2k5d3dNUFllTy9iQkE9PSIsInZhbHVlIjoibW9SNVFJMW9yTDc5RHlVbkZaeW5BY2R2ZlhpUFhPelFnVmp4RnYwQmFJRWRxVnRIZFpvbnc1Vi9BcG54NEtmMGs1WnU0SWtJUE93SUQ4Z29kSlRGWTA1LzJCcmc2TGQvOUlHS2FCTEErcHV5QlViNWtJWkRMNE5QTnhDdzNzUjgvTjhZY2hOV25EMGJHZS8wSnpnVVFlUnVjekYxT28yRzNaYnA2VU85eE5nMWJld3BUcStNVUR3U3JSYnRaV2FVa3ZRNFFtaE5HL0ViWkhUWENva2xQTm9aemw3enV2d0d6eFZOODFhZCtaNEkzWndheWRRVjJ1NmQwQWJ0UTZuZ3FCbjZveExZeGo2SjRYRkhSdHFiWnM5ZFkxYi9RQTBFejl5TUpVSmVsbDRSZUora0gzdXlzUm5zMUNRQk9YdEhMVyttbm5wT1ptTHltWlowdEdxMWdJL2M4ZUR3OFBTZnBiS2tFUEdqU25sUW9iTXFueURUMVJZV0E5TXNuYk5QaFA4MVV4YVo1RGYyL09vaG5TMHFTd0d1MXMxeDZnSEhYaXgyOWVZVk4zQm5uU1hNUy9vNHExUEhkcll5b3BlbyIsIm1hYyI6IjBmNTE1ZmZhZDc0YTI0YmZkYjZjMGZmZmFmMTA2MTdmODBjNTc5YzBjMTE0MDkzZWUwYmM2MGVmYWY3NTQ0NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFOYzNaN0d2R1V5eHgyMktLVGFidWc9PSIsInZhbHVlIjoiVHZnNXcreVIzd2lTbXI3TVpKUUFCOHowUHltalRzUHFSTTJqNEN2eDlQZFpkUldRS245NXdZOGt0dzluTksrNURoR2ZMV3kzVnpTK3lVTzNiT00zYkZMcktMNFZ5cCtWbmcrQWd4RUF3bFZmNXM0Qm0xdUt2cE5OYTZmcXF6NmV0SlFpd1RtSHNYM090M0wwSVd5WGtPY0s5YWk3SHd5NHowWDNhbFowYmNwNDdub013SWZuU05NK05RWTROckFaZ1N6MjJoSlBWK0d2ZkNpeWdOekd4WEhsZEpPa2l0UmhVSWR0b2FFNzR2L1hvYVYrR3hnc3JpUmxXY1g2YXUwK2NaU2ZoQlFoWmg4Nm0vYUVRVlRyTnNuaW9laVBRQnRjZVBTUVZYMGk0MnVueGEvbFc2UHFqekJQajMxWlFjcHd3WHhDTXV3ZTBIc3Bmdk9rOExzN3RsUVpycStvZ3llckVLc2lRU3cwYnRmT0x6bHRNSWd2ZU5mRDh4S1QzWjI1K1VVVWFXUk1MQ2hmMDhYYUx0aHYwcWlxUU42bW92ZDBWbnlDNWFqQmlIQXRXMFk0SHZrVnlNcjVVVGVZaGFxUFM3VzVtbE0ydStoNVA2ZE1seVd2ZWZXMXhwRU5PVWtGcTRFbWFyTjBKSkdUaGdaR2srcWM2b2ZtYVhQb0lsdjNhOHp6REVWb1hCMmxqb1M1c0xzMmhVZEljbGhlSjQ1Y1ovajhSUWJIaDVJQVVmV2dDZmpJdHR1SEtWMGY1cmc4cURrVHB3NXJFTVBWcHhZNGMvTEpqNTl2bWVwZTc3QXZacCtsRHN4VTFoTFNGMDBBN0hRUkw1NzU2ZjFkMjdJMyIsIm1hYyI6ImI4YjdhMmYwNDk2NTZmYjE2YWZmZGU3MzI4MzcxZTYzZjUyZDI4MGQ3ZTY4ZDUwNjY4NjMxYjE2YmZhOTU0NjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+