Суд отказался смягчить наказание калужанину, похитившему человека

В понедельник, 1 июня, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе в ходатайстве 30-летнему осуждённому.

По данным ведомства, он виновен в похищении человека.

— В марте 2022 года в Калуге мужчина со своими знакомыми из личной неприязни перекрыли дорогу машине, где ехал потерпевший. Мужчину вытащили из автомобиля, избили, затем затолкали в другую машину, увезли на берег Оки и продолжили избивать. В 2024 году мужчина получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Остальные участники нападения также получили сроки, - пояснили в прокуратуре.

Мужчина отбыл часть срока и попросил заменить оставшуюся часть на колонию-поселение.

На заседании прокурор заявил, что мужчина пока не доказал своё исправление. Суд согласился с доводами обвинения и отказал в смягчении наказания.