39 раз ударила молотком по голове: калужанке вынесли приговор за убийство
54-летнюю женщину отправили в колонию общего режима на восемь лет, сообщили в субботу, 30 мая, в региональном управлении Следственного комитета.
Убийство произошло в новогоднюю ночь в Калуге на территории деревни Канищево, уточнили в прокуратуре области.
Женщина поссорилась со своим знакомым и не менее 39 раз ударила его молотком по голове.
Тело она спрятала в курятнике, а потом уехала к знакомым, где её и нашли полицейские.
