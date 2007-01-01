39 раз ударила молотком по голове: калужанке вынесли приговор за убийство

54-летнюю женщину отправили в колонию общего режима на восемь лет, сообщили в субботу, 30 мая, в региональном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло в новогоднюю ночь в Калуге на территории деревни Канищево, уточнили в прокуратуре области.

Женщина поссорилась со своим знакомым и не менее 39 раз ударила его молотком по голове.

Тело она спрятала в курятнике, а потом уехала к знакомым, где её и нашли полицейские.