Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал 39 раз ударила молотком по голове: калужанке вынесли приговор за убийство
Криминал

39 раз ударила молотком по голове: калужанке вынесли приговор за убийство

Дмитрий Ивьев
30.05, 10:48
0 65
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

54-летнюю женщину отправили в колонию общего режима на восемь лет, сообщили в субботу, 30 мая, в региональном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло в новогоднюю ночь в Калуге на территории деревни Канищево, уточнили в прокуратуре области.

Женщина поссорилась со своим знакомым и не менее 39 раз ударила его молотком по голове.

Тело она спрятала в курятнике, а потом уехала к знакомым, где её и нашли полицейские.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZuM2FaMnF6b3JuM2VFME5qN2dPVHc9PSIsInZhbHVlIjoiUHFLeXBDZE05L1E2WjFvSXpJU3hzYm8xRW9qMmZtWUxvUCtnd1ZZWlZwdkxwRXI1Nk5adUhMTW9xbFJNYm1SYnJEYjVrVk81Z3dkTWE2MWFWNFMyeE9ZRmplNkxNK0t3bGVYVW1Od2JmRFFkVDZ0aDF4TzZHWGEvVmczdTdxc1ljUnVtMHdRaXBZdVVYR2hzQkVvZnF0a2ZkZDZJYzVGSGdZNlpNOXR5Z2F2YUcyejZTV2lKbTV5U04zMDNOUmdSZ3hnaFlNNERSMDFjTkdVVm81VWhVVW1EVktZWTlySDd1akJWc25zNWdRbW5kaGxCVkFlQkxsRFFQb0RwKzBxK1J5Qk1FdnRGQUI1YkwvRUVOaDArelhJdUprWDFlSVNSdm5SQ2ZLTVBMYSthUi9oRC9NVFExYWxLNTVsU3F3U2tmT3Y0TDlFQWZBUjRQR09DUDRQeG91OWRWTjVST3B3dXcxbnBwckFkU25zTlNWbmU1WExGOEhINTB2ZnVYTXJra0lXbFZkbFRvTWtzUTVDMGVNNWM5SzN6a0dwTStiOVlJanZ5V0lQei9oNTAvcmJuc2ZQUStSR0tGaTZlZ2lqMSIsIm1hYyI6ImQyODNiNmFhNWVjN2I2ZmQ5MmI0M2UxYjZmODA2YzdjOTU3MmMzNGVkMTA3YWI2MGNlZTA4OWQ4YjhjN2EyNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFsNFRmU2h5ZXFqZGdxNEtKKzlnemc9PSIsInZhbHVlIjoibUxDdFVHMkdlakFPOEtGTml6Rzk4d0hZLzd2d2dtZjlMZkd6RUVkNHdwTTYzUVU3WjdKSjNMeU9vWnBscjVLcHl1R3FmQ09IOUxFa3BZMmtBZnFhOU5YS3lidFRPcEQrZk5rNGY1S0JzanBiR1hYbjlzQVBSMjltdytPbXAzQkx6VGhEems3MjNRN2J5a1NTaDR2aWczRklRT1ozdWFjMVNrS1Vvb21SV2MzV3p3VlZqSEFiYXEvUUxaK1lNUXBnMmpZOU12R0pvejJSSFl2c01kVURHalZSV1U3cW1vZWhOM3FkaGNqSVRyS0NKdjR1QXdDN1FOQ3NsWVhsSVluLzRaRVhNcXJWS2tlZ0VuN2NBWTJoby9UTkVhTnRHZFNUY2FRVGNFcDE5aEZhUnNPdU1JeXpiakxEa1FIYklVYld3S1E1NnFPWXNTMlhKdFYrOVBVRHNYTk10WFJnY25sUWxWbUZDUlA2bDBTSzArRFRnMDdFdnVKMnE3bTBvRFdSTHFXdGQ1TE9nZXV1UjZ3RW9scFJSN2tTM3VLOWs3VVFDVThNZHdRUGVsQU44RnM4dG9ZV3NHWS9qdE0wNlFwM1M3UjN1bVNXSTY5elRicDZCY2x2UWMvaUN5K2ZkSjNtN0RKdmxmS1k4VWFGVVMvd0MzM1hhcXB3dDRjUzdjaWpwNk56cGkvVS9OMDFtb2xRdGljMnRuVjZBSjVJaldWREYxd1l1c1VaZVY1YlZXbTBDQXhRdXlMdWpoTUxldWdFN3hETUg0QXNQRFRSRnEvQ01qUDFOeVlMUVozUnVkSXR0bGNnVW4rUGtCN2hnQjI1czRyRXRHNk5PNlNNWWNBbyIsIm1hYyI6IjQ4YjI2NTY0M2E2ZTEzM2Q1ZGU5ODU1ZTg2ZWZiNTdkNDc3ODA1ZTA1MmY4ZDVmZjVjN2RkZGFjZjBiYjE4NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+