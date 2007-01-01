В калужском селе женщина отдала мошенникам золотые слитки на 23 миллиона рублей
В калужском селе женщина отдала мошенникам золотые слитки на 23 миллиона рублей

30.05, 08:59
Всех сбережений лишилась 66-летняя жительница села Чернышено Думиничского района, сообщили в субботу, 30 мая, в прокуратуре Калужской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Мужчина рассказал, что от имени этой калужанки проспонсировали силовые структуры другого государства и теперь ей грозит уголовное дело.

Женщина поверила, испугалась и согласилась «задекларировать» имеющиеся у неё деньги и золото.

Возле дома в своем селе она отдала курьеру мошенников пакет с золотыми слитками. Всего там было драгоценного металла на 23 миллиона рублей – это около двух с половиной килограммов по нынешним ценам.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

