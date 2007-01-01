Двое калужан за сутки отдали мошенникам больше 1,5 миллиона рублей
Жертвами преступников стали люди в возрасте 20 и 56 лет, рассказали в пятницу, 29 мая, в Управлении МВД по Калужской области.
Так, 56-летняя жительница Калуги поверила преступнику, который убедил её «задекларировать деньги через банковские счета государственной организации».
Калужанка отправила 1 657 000 рублей.
Сейчас ведутся расследования уголовных дел.
