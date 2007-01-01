Жителя Малоярославца арестовали за убийство и расчленение знакомого

В пятницу, 29 мая, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о заключении под стражу 49-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он подозревается в убийстве человека.

— В апреле 49-летний мужчина выпивал у себя в квартире с 51-летним приятелем. Между ними вспыхнула ссора. Хозяин жилья избил гостя руками и ногами по голове и груди. Тот умер на месте. Чтобы избежать ответственности, мужчина расчленил тело знакомого, поместил в чемодан и пакеты и спрятал в реке Лужа на территории района, - пояснили в прокуратуре.

Из Малоярославца он уехал. Его задержали в городе Евпатория Республики Крым.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Прокуратура взяла расследование на контроль.