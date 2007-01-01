Житель Козельска, избивший полицейского, получил принудительные работы

В пятницу, 29 мая, прокуратура Козельского района сообщила о вынесении приговора 39-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в применении насилия к представителю власти.

— В феврале мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире одного из домов в городе Сосенский. Он ударил по лицу старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции, которая проверяла жилищно-бытовые условия семьи, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ.