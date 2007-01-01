В Калуге мужчина воровал продукты в магазине
32-летнему жителю областного центра грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пятницу, 29 мая, в Управлении МВД по Калужской области.
Мужчина дважды приходил в супермаркет, складывал продукты в рюкзак и уходил. Его действия попали на записи камер наблюдения.
- Похищенное фигурант продал третьим лицам, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды, - пояснили в полиции.
Сейчас ведется расследование.
