Житель Кирова получил пять лет колонии за продажу самодельного ружья

В пятницу, 29 мая, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о вынесении приговора 50-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в незаконном сбыте огнестрельного оружия.

— В январе мужчина выпивал дома в Кирове со своим знакомым и продал ему самодельное огнестрельное оружие, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.