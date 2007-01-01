Житель Кирова получил пять лет колонии за продажу самодельного ружья
В пятницу, 29 мая, Кировская межрайонная прокуратура сообщила о вынесении приговора 50-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он признан виновным в незаконном сбыте огнестрельного оружия.
— В январе мужчина выпивал дома в Кирове со своим знакомым и продал ему самодельное огнестрельное оружие, - уточнили в прокуратуре.
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.
