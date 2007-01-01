Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Женщина из Обнинска отдала мошенникам 3,2 миллиона рублей
Новость дня Криминал

Женщина из Обнинска отдала мошенникам 3,2 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
28.05, 14:19
0 300
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За минувшие сутки шесть жителей Калужской области обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. Почти всем жертвам больше 50 лет, рассказали 28 мая в УМВД.

В общей сложности калужане отдали шесть миллионов рублей.

Самой большой суммы лишилась 78-летняя женщина из Обнинска. Мошенники убедили её, что денежные купюры нужно отдать на проверку подлинности. На улице она отдала сбережения курьеру мошенников.

Сейчас ведётся расследование.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIxMk5QQW1UajVZeWtYb2wvMkJ6MEE9PSIsInZhbHVlIjoiTkZZd1hkNGRnbStNbDhiZUFTNC91ZnBRUEMvS3hGWGdHQjQ1bktBaVhhbjlJTkJQcUdTUTdHREYydmlYSm4vQmRaZWVwaHRYeTl3RENscEpEVFJRWEZiVTBwWmliMG5EL2tOQmpJVFR4dWhRN2R0QVk1cDJIMWZXOUpFY3BtNGVEYjJncEp6MlE5Sng2ZllKeGNoSEk5WmFrNEVlMElTbnc2d3JyekpYcngyVndheDFjVjlBNVR3REhPZDBqa1g4ZnZYMGNob1JSa0Q1cnF1cmNpMEx1SjFXbW9HT2x4T2ZlNGNBVWI5WStFQmd6S1JmTjM5ekpKL1Q3eG11SU02Q3JrNm5qNUMxMGhhYUFCNE0yenV3bmViY29TOG8vTERWdktiZGZPRVRrYTdOMTVLTGFaVzJHT0Y0MDBJZ2VQS2FPTmNKakkwb0R6eEV1bHlZdXhLZGpncDc2bmJYTzBEVDNtMGJYMkJybGdHQUFTMjUvSEhmYndJaGVPTy9JQ0kxclhnS2ZubHBYRGlqM3ErdFJ2QmZBcWNMQm1QMlFKcHE0VlB6a3B1RU5NWVRhQ3JzdzNrakkvMzRMMG9FRlkwayIsIm1hYyI6ImNjM2VjZWM2YjU1ZjRjZjY5YjdlYzkyMGViZWNkZjk4NjFmMzYxMDAwYTVjMzJiZjYxNTE5NjAwODllYWNmNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNJbHhuaWlVeGxDb0pWVTYrdlE4R2c9PSIsInZhbHVlIjoiYU5aM1p1T2gwM0ErQmVLMlRyNnRFV0pGVlV0Z3pMQXdBeVh6QkpWS05CcGFaUGFyMEtCK21lb2VyRHBXZUNmYllSaWNLR1hrY0w4cjhCbzM4a2FsOHZmWVpET1BkeFdBWi9tTkNPSTJHenBGS1BFR1RLUFJKYnI3VkpybFVCb3cyMkRqR3U2bnF2OUxNQXc1UHIrak5yUDZJTFh3ZFJyTjM5MXFmQnBXRDFpQzU3VE9RMUgrTkZQZ3ZpY2JkcjJYMkl0M1ZKU2V6NXNZckRTd3ZrTk82YVRsL1NVdE8zSnVQblVyK3JGR0RjdXREdkp4aU1saTAzWEd6b3dWVzMrUGNpa0lPL1Nyc2RjSktFU1lpc2NZTytWc214eEVKWStxYVVTU2NqeENJajlIVThwOU91Qkw0NC9sZTBPM0Z2RHZlREtQMmZQU0NkMDB6ZVh6ZXp0b0wvV3hlbXkybVBHNHJ3Y1E3cnRBM3UvaWxibWJmRnlGZW5BaFlUNmRPRU5WNmZNRTdZZ3NvdHUyM0Fnbzc0R3IvMEhuamhxVmdMMEhmendHeDljZXZCWFlsWWE5UW9kNHVyekhNcWlTaGgwcUxVY0s3VEQ4VFhIbFhTeFluZzduK01XdDdWMzlBOFgrdERYY2h6b0NpUnhIZXR2Zm40VS9EbkNzVHhmeTFxUjhYMkpNWEVSUGZrVmNXeXFrdCtmOUdhdVRtUkplM2pkQm1QRitBbWNiWUY0RzBRVXBsTitxVWZYWlZqOFNMb1hTeTdLa3lkTVdmZEdSKzBxVWNhNStidjM0UjZyZ3hwMWg0NnVLSmNxVittaWc2c1I0YTJLNlJzb3ZhZStRaS9hUSIsIm1hYyI6IjAyOWRkNzllODRiMThlNDQzZjkyNTU3MDQ4MjlmNGFlYWQwNzU4NTUxNjE3MzA3OWNjODIwMjk2NzE1ZTY0ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+