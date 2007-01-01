Женщина из Обнинска отдала мошенникам 3,2 миллиона рублей
За минувшие сутки шесть жителей Калужской области обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. Почти всем жертвам больше 50 лет, рассказали 28 мая в УМВД.
В общей сложности калужане отдали шесть миллионов рублей.
Самой большой суммы лишилась 78-летняя женщина из Обнинска. Мошенники убедили её, что денежные купюры нужно отдать на проверку подлинности. На улице она отдала сбережения курьеру мошенников.
Сейчас ведётся расследование.
