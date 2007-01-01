Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Мошенники обманули 80-летнюю калужанку, но деньги удалось вернуть
Криминал

Мошенники обманули 80-летнюю калужанку, но деньги удалось вернуть

Дмитрий Ивьев
28.05, 11:42
0 292
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Сухиничском районе женщина стала жертвой обмана: ей позвонили мошенники, убедили перевести деньги, и она отправила им более 87 тысяч рублей.

По факту обмана возбудили уголовное дело. Следствие вышло на владельца банковского счёта, куда ушли деньги пенсионерки. Им оказался житель Свердловской области, который за деньги продал свою банковскую карту мошенникам - сам он не участвовал в обмане, но помог им получить доступ к чужим средствам.

Чтобы вернуть деньги пожилой женщине, прокуратура подала в суд на этого человека. Суд согласился: поскольку карта использовалась для незаконного перевода, владелец счёта обязан компенсировать потерю. Ему предписано вернуть пенсионерке все 87 тысяч рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZPVDc0WTRHcmVRR3dsRzZJWGpKZkE9PSIsInZhbHVlIjoiTWsvUmxPVkpXNWcxUDhWa3Z1T05xS0xGMHh2bWh5cUE2QWNNUitFRHRPT0hXV1gydGFueUZScU5lWEcvRVQ0RldRTzFHbStzRmxxdXVBWDJ3MXNha0p3U2M0Rng3bE5LYUFZc3BjVkFyS2huZjdmdFBINlJPbGpKSXU3MnIyTElCRGRBdlN5UHJEdnNiMmZOclY2SXEyOU9rbXZRWnVPaFhFanc2SVhiaUpQOGtMYTR5OUlKRXhVL2laclZtS21sV2FjTXd5OCtjRGZ0eVRnV044US9PakkyNFkzbkRlVHhWU2FScGk2Tk0rY08rcUc5enRQMlJNRXJ2OHJjejlWVWV3ZCt2QnZ3STlOZ0hUQnkvdWpYaElZc29yOUJQQUtESEo0eVZtV3NVTURvRUlhaVIzbGVVNGVhWDBFSldRdnpLS1ZkNWR5MitZUy9VclhLajJDY1lRNHJzMW9kazdlK2ViWkl5NjBYbmZNbTBLSnlXYnpYZU1ZTHJHNkRKSk1CemFTNnV1akpEOGg0cytZKzQ2ZXZQSGc4SlFEeXJtb0NYUkxycmZBZnVBWUZuMUJZWXdjNkVHRkNabnBKdWdYaCIsIm1hYyI6IjFjNDEyNGM2OTZhZTRiZTMyYzc2YTNkOGFkOTZhODNlZDFmYjE4ODhkZDljZmZjZGJiYTA1NjU5MmY2ODI1YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5YbXErYUJaT0lWejNyaFZHTkRwZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiQzArR2FHRFdtNk1QMHhUeTQ2anJsMDBraFg4M2xTeGtXdnExeGJGR3NZWGV6MDU1L0syZmJ3NDZZNXJmV2l3cUIzTHhUMGF4cERmQ0pPL1VkbTYyY2FYY3BFYkxJM3ByRDEzNWhmdjBBdFZaU1BiMjQ3dzlDdnMzYzdnZWhMMHJacVk1dGxYM0ZlbzJxcjFjUE1JR0NSYjRaaGFqd25NanMxeC9Lb2FjaGx6bUNqd211aWF5YnFISU5scytYaUFHU3duVE1IOVlld0ppVG92OVpKLy82RzdtTTEwMlltakNZNzl5NVBVbUxpUktRUk5Ca3V5UHRDZG5aSjRUOC9ld1VmMU5qcStyZTVOV1hqM050ZjBXeTVqZmNFUHJmRVcwalgza1ZPRDcyZ1V1VUw4Skt5MEdtMlR5aGtvYTVDc2FheUtmem5MUURlNTRhaVMzYlhwemFhcGdnanVhTkdLZGZ4YzFudWRoSlZFVFJXQW9aVitJMDcrSDA1eFRUSDBOKzNGdnp6SXM3b1FRQzZ4WW4xdWhqaUFuTVZSWDhzMHJwZ1RZQmc5ZkloTnFOOGRSSnlOYjdrUnF4US9FblFIYVZmK1QzM0lJSDJGbWJhcEVXNDBuY1FJemlhcE1QNzVqWHJjMDk5OVJ0b2gvOE1HRzZDOWtkTzdtQ1JOQjlwb0ZVaHpra0thUlBTbzV4SFdicGpGZ3ZyR2lKT2lVMGkrWWVIWk5QWWlRbEhTNG5qM2pIYVJpcy9qZnZqa2pHaVNLdUdmTjBpc2g0UWNua0JpZEpwQW91dWtyQWJCMzlSekhHOW1JOGhQRlUyMEZGaTk4QWJhYTRESzBpeDkvbzAxNSIsIm1hYyI6IjY4MzY1NjFlYzVkYzQwYTI1NzRlODIxOTQ0YjhmNmY1NzFlN2Q2MGNmODQyNTk4MTU2NGIyMTdmYTBiN2JiODQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+