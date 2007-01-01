Мошенники обманули 80-летнюю калужанку, но деньги удалось вернуть

В Сухиничском районе женщина стала жертвой обмана: ей позвонили мошенники, убедили перевести деньги, и она отправила им более 87 тысяч рублей.

По факту обмана возбудили уголовное дело. Следствие вышло на владельца банковского счёта, куда ушли деньги пенсионерки. Им оказался житель Свердловской области, который за деньги продал свою банковскую карту мошенникам - сам он не участвовал в обмане, но помог им получить доступ к чужим средствам.

Чтобы вернуть деньги пожилой женщине, прокуратура подала в суд на этого человека. Суд согласился: поскольку карта использовалась для незаконного перевода, владелец счёта обязан компенсировать потерю. Ему предписано вернуть пенсионерке все 87 тысяч рублей.