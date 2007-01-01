В Калуге мужчина обокрал палатку с мороженым
В четверг, 28 мая, полиция сообщила о задержании 53-летнего жителя областного центра.
По версии следствия, он ночью ломом сломал навесной замок киоска с мороженым и забрал из кассового аппарата 10 тысяч рублей.
Деньги калужанин успел потратить на личные нужды.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
