В Калуге мужчина обокрал палатку с мороженым

В четверг, 28 мая, полиция сообщила о задержании 53-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, он ночью ломом сломал навесной замок киоска с мороженым и забрал из кассового аппарата 10 тысяч рублей.

Деньги калужанин успел потратить на личные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.