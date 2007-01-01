Калужане за день перевели мошенникам больше двух миллионов рублей

За сутки в регионе зафиксировали три случая мошенничества, рассказали 27 мая в полиции. Люди поверили аферистам и перевели им деньги - в общей сложности больше 2 миллионов рублей. Пострадавшие - мужчины и женщины в возрасте от 23 до 60 лет.

Самая крупная сумма ушла мошенникам от 60‑летней жительницы Обнинска. Ей написали в мессенджере и пообещали лёгкий заработок. Злоумышленник давил на женщину и в итоге убедил её, что нужно перевести деньги представителю компании. В итоге она сняла все свои сбережения и через банкомат отправила аферисту 2 миллиона рублей.

Полиция завела уголовное дело.