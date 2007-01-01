Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужане за день перевели мошенникам больше двух миллионов рублей
Криминал

Калужане за день перевели мошенникам больше двух миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
27.05, 14:44
1 540
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За сутки в регионе зафиксировали три случая мошенничества, рассказали 27 мая в полиции. Люди поверили аферистам и перевели им деньги - в общей сложности больше 2 миллионов рублей. Пострадавшие - мужчины и женщины в возрасте от 23 до 60 лет.

Самая крупная сумма ушла мошенникам от 60‑летней жительницы Обнинска. Ей написали в мессенджере и пообещали лёгкий заработок. Злоумышленник давил на женщину и в итоге убедил её, что нужно перевести деньги представителю компании. В итоге она сняла все свои сбережения и через банкомат отправила аферисту 2 миллиона рублей.

Полиция завела уголовное дело.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
75%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklTNGtOaXkyL1FjVnF2blZXNUNkZEE9PSIsInZhbHVlIjoid21lYmtmd2tYSGZqNElPTmJ5RmZBSzNROUFHN2tBbG96UlhiYjEyTzIxUzRtMXk3eWIrRWVLcVF1NFd0dFEyTVliZ2pvZkNKMW9NYk1KcnBsdlZYU2ZKY29BUWVoQnFxRnNBY0sySDBVa2EwQUNQSDRxMWlvcWFCVHNrUEFobHhIalZ4MWQ5RXpiUWtJejV0b1VXWldFVXFEM3V0eGZTcmRvc2NQREtxeFZxdlJmbkVHNE9uc0c2WTZteklKa0xCSnR4M2lXVUd6VXBIRENuTGNzMVpwWEFNVXJXYWxvaHlOYndWQk0rRTJEakNBS2FzcHdrb1VlS285cU5odDc4TFBtY01iOElQTlBvaFdNTjRKdnptcXdhdU1MTndVUkt5WCtMeWtvRXpOMEZEVHJyTGhIUGNtb2hHWDlBN09UWjgrRG1iL1hkc1JJc21JZUM5N2JLeDZuSDVnaHFtS2dTT3phSzJZZFd5aXpjaVRPQ1V5a25TU21pSnIxRjcrOGx2aUcwU3EwdGcwVlJCd3B3MFFLemhMaEdmUmVqdjMvb3hNT2RSUVU0NGVHelJ6cXdWdlRsNndhVkhRa1NGQ3kvQyIsIm1hYyI6IjUwYWU3MWY4NDM1NGU2ZjdkZGYxMmM4YWVkNWQ4OTRiZDY4MzEwNmMyN2NlMDk0NzAwZTc4MjcwZGQ0ODU2YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQ0aEFzVjFlUVJPSDk4ei9pL0Q4eFE9PSIsInZhbHVlIjoiWVJBYVZSN3p1ZS9heVRCYTF6TEtiWExHR0VnK2JWZ25YOUJTVHp0WFFkKzhmL0lPTnIyRmV6V2czYTMwVFYvRzJ4VXo2VkRISHJpZHBNK0FkYTdtMWZyRG5Wd3NGQmJPZ3h5eU04R3JwTzI1RFVKemVGQnNYbk1mbkhINk5SZTg0djRSQWVjUnhaRG15UTBKUWhUNHljZ05NSGpIOHlGYlVZa1NhUXl4cXBCQjhzRUV4dWFPaWg0eWJUMSswdEd3V1RDZGh5ek14dWlKdm1vSGl5bnkyZzlOSmlWanNCbzVTdHVPeGtXUDJGVTBVMUlMOHUralNUVjBxM2pIdVpya0E3T0dyUzNwSW9vSmpTeVdvR1gyOHp0bjBmMnBTS3hFZG82ODVTbGt2cnBZckUwdks0aXoyT0UxWWlBVVYrSyticG85THlhSGMxOURWS2hhRFNhZWdVQmlZUWs2Y0h3Wlhkb0tHaFp2TW1NMFZZMTdPUTZpMUVaNDhMVU5UU1pxbEk4OFFnUGRxTThxTGhsemNSQ240M2Y2emtVR2szYjhjQnhDUUg4ZlYrN0ZTYVRrbU1HaTNuaVhqRmtYa2IzUExKQ0JLR1VUVGZNYS9ISlVMaktnSmVzWEpTSlpobVhJMnQzbWR3MnZNTG1yYjNIMXJrSmtnK2dmblVTR3lWTndaRGJqYTdnT2k5RHlXNXI5RE9yRG9nWXR6QStvWWZ0c0xUcCtkQXVsYzNJeUFiZk9hUWpHd09PR2tYbG9tR2ttelBCQVRNOEZuV1BZTWtVbmw1SmE3aXpCdUEyU1lpdi92ZGhqaXZSMzNWaE1panRYVmU0TGhFRkxtaGpHdUQvbCIsIm1hYyI6ImMzZmYzMWMzMTJkNzRiMDgyZTMyNDNiZWRiYTE4M2JhNzY0NjQzNWM4MTZiOWI3OWVhN2E3YzM5MWJlNDU4NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+