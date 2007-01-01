Главная Новости Криминал В Калужской области за четыре месяца изъяли более 220 килограммов наркотиков
В Калужской области за четыре месяца изъяли более 220 килограммов наркотиков

Дмитрий Ивьев
27.05, 11:17
С начала 2026 года в регионе зафиксировано 261 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Примерно половина из них — дело рук организованных групп, а не одиночек, рассказали 27 мая в прокуратуре.

По итогам расследований правоохранительным органам удалось изъять более 220 килограммов запрещённых веществ. Прокуратура проверила материалы дел и направила в суды 164 уголовных дела для дальнейшего рассмотрения.

Чаще всего под следствие попадают мужчины от 18 до 39 лет, у которых нет постоянной работы или официального дохода.

Дела о наркотиках почти всегда относятся к категории тяжких и особо тяжких. За такие преступления закон предусматривает суровое наказание — вплоть до 20 лет колонии или даже пожизненное.

