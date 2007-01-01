Криминал / Житель Хвастовичского района получил срок за кражу молочного насоса
Криминал

Житель Хвастовичского района получил срок за кражу молочного насоса

Дмитрий Ивьев
27.05, 10:29
38-летний мужчина признан виновным в краже оборудования с фермы. Суд установил, что в сентябре 2025 года он проник в заброшенный коровник в деревне Нехочи и с помощью аккумуляторной болгарки вырезал из системы молочный насос с электродвигателем. Похищенное он погрузил в свой автомобиль «ВАЗ-21053» и скрылся.

Вскоре злоумышленника задержали. Прокуратура поддержала обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Подсудимый свою вину признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Кроме того, в доход государства конфисковали и инструменты преступления — ту самую болгарку и автомобиль, на котором подозреваемый скрылся с места кражи.

