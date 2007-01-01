В Кирове мужчина зарезал знакомого

В среду, 27 мая, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины.

- В квартире при совместном распитии спиртного у двух мужчин произошли разногласия на бытовой почве, - прокомментировали в СК. - Не сумев договориться, хозяин квартиры нанес гостю удары ножом в живот и грудь. От полученных повреждений 49-летний потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого по решению суда отправили в СИЗО.

Сейчас ведется расследование.