Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужане лишились почти двух миллионов, пытаясь купить машину из-за границы
Новость дня Криминал

Калужане лишились почти двух миллионов, пытаясь купить машину из-за границы

Дмитрий Ивьев
26.05, 11:56
0 912
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Двое жителей Калуги стали жертвами мошенников, когда решили приобрести автомобиль за рубежом. Мужчина хотел сделать подарок знакомой и нашёл в интернете заманчивое предложение о доставке иномарки из-за границы.

Он связался с представителем компании в мессенджере. Тот убедительно рассказывал о порядке оформления, просил прислать паспортные данные женщины для договора — и калужане поверили. Сначала они перевели деньги на оплату таможенного сбора, потом — полную стоимость автомобиля. Когда дилер попросил ещё крупную сумму якобы на утилизационный сбор, они тоже отправили деньги, уверенные, что машина вот-вот приедет в Калугу.

Тревога закралась, когда продавец начал придумывать новые препятствия на границе и снова просил перевести деньги. Тогда калужане решили самостоятельно проверить информацию и поехали на таможню. Там им сообщили: никакой автомобиль на их имя не оформлялся и в базе данных не числится, сообщили 26 мая в полиции.

Только тогда люди поняли, что их обманули. Сумма ущерба превысила 1 миллион 800 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следователи ищут злоумышленников.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
7 оценили
29%
0%
0%
29%
0%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Img3dklvcCt3T1IwQVdEWW81eGZDaHc9PSIsInZhbHVlIjoiRVFldXJOSG4xK3h5ZWQrL2ZGRVlBbkdURHpCajhEcnZkUG1BeTlnenFkRHlTV1JtWUtkZ3NXM2RRREY0cnVTc0ZIRnYyVGZkR1RkVlZ6MWdQMFh0WmVkYnFQSXp3UDBoME9CZkcwSFVGM0RMZ21lRnR0ajZ2bVZRclAyZWtreE5TaEtyTnUzMDB4aEo2Qmdac0tvS1BNaXJPbHkvak8rV3dNVVVsSkV0Tnl5bEFDdDh1eFoxQVMyTHplUGFGYVNnald3RWZOSjVSTFJpZTZwNVFFRVQvVzJSdnhEeERPa0ZXbUpMM2VOS2VuMStNeW03ZDJWQmlZdGs5R2hMVlFmTkZGU3dRUFB0T1dsZFBNWllTMXVYRWJXSVMwZlVQcmM0VVNnRmVhWXVDVDArckc3ZGppb0FoVWJza3g4K0RBT3IyczRhckhXcm5peE9Id1BzbzlRQkdMcnZzTU1KMDFIVkRzTVVFbzNUMDF1SmU2YkF2Z0JMYXU2WmpYRmtnaTZNYXo2cHFlZ2U3eVcwdjdJaVFSdGVxYlpZdlcwRnlzQmlpSVFyRk9hcE52Wm5QOHkzRG5LUXlhQlVZWU1MOTBmTiIsIm1hYyI6ImY5MjY4YTFlZDNlZDlkYTdhMTg2ZmJlNmQyYzA5NWIzZDc3ZDI2ZmVkY2Q5OWQ3ODE3N2I4YzQ1ZjVkOTY4ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZhVFhzZ0pvNko4YUFYWTFxRnBrMFE9PSIsInZhbHVlIjoiMis2MW5zdzJmaXNKWm42YU5naUp6YkcxV2I4Y29Xb2tvL0FhRklwcDRXMUozdWh1QkFlRkQxM2RGOTd0Q3hqUThxUnJkNXhRK1BxM1Y1dGpPWE5CY3A0R0F1cDN4WVhScnlwSVR6ajRBN1UvVzhxNGNMUkt6V2dBUWRGNEFlL1FzeHZMc2lJUWVHNlZXajY3RE1oMmxpeTRrUVdMUDVhQmJ1U2orTHB4MkFXeG9NUTFxSmtDaHFtTHdCUmJiQk5MTmNibUY2QlhZcXpvRERGQjRVckVxTE1FTDRaZ2YzaDk5QmVJUFhYRmpuYWxwdTJmTitYd0xjU2pmdEUxNHBMREt1ZlJyK242VnBYYWc4eUtFRENlQkhqUUZIR0tsTDVPTkJxbDRqU1hibVJVeUdFY05rQ1p4S1orbnQxZWpJcVlqSjRjZzZsK2pLRWh2ZEtaODFnb3VRa2hrT1FJbGtIem9YZXloODhJUTZKOXRKam01b0V2V1NHSXFrMDVITXhSUHROc2RFb25PenVJeDdwd1IrZDdiQzdvMFY4MGVCaWF3MTBRclYrYVhhUExoanBucmNYOEh3Yko2N1AxR09TRlJwRTAzSW9hZUNCVDNtNlR5MHVocm00SStuZ0xIbVd4VUZBeWFiYXdlVDE2WVZreGM3bHRVU0tOWW1LV01CZG5XWXNXbTJKZ0RIM0RQREU4eHkwU2FRSFp0LzJMcXkzSmRscDN5NjNJdEpKaW9LQUk5WlpYZm5hY1Rsb01DeDdiOG93SXpLSE5nTjF2QTV2L1hBclZYa2F6bTNxcWZLVjh2Mk53YjJ4dDRySnRrdjJPa0Q1UE5iQkpuUDNJSm5HNSIsIm1hYyI6IjE2MmJmN2NmYTNhYzlmOTlkMmQ1ZTk5MDZhMWRmMTI2N2IyMDFlZGI3ZThkMjBmMjk1NmM2YjQyYzljZjI2M2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+