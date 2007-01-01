Калужане лишились почти двух миллионов, пытаясь купить машину из-за границы

Двое жителей Калуги стали жертвами мошенников, когда решили приобрести автомобиль за рубежом. Мужчина хотел сделать подарок знакомой и нашёл в интернете заманчивое предложение о доставке иномарки из-за границы.

Он связался с представителем компании в мессенджере. Тот убедительно рассказывал о порядке оформления, просил прислать паспортные данные женщины для договора — и калужане поверили. Сначала они перевели деньги на оплату таможенного сбора, потом — полную стоимость автомобиля. Когда дилер попросил ещё крупную сумму якобы на утилизационный сбор, они тоже отправили деньги, уверенные, что машина вот-вот приедет в Калугу.

Тревога закралась, когда продавец начал придумывать новые препятствия на границе и снова просил перевести деньги. Тогда калужане решили самостоятельно проверить информацию и поехали на таможню. Там им сообщили: никакой автомобиль на их имя не оформлялся и в базе данных не числится, сообщили 26 мая в полиции.

Только тогда люди поняли, что их обманули. Сумма ущерба превысила 1 миллион 800 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, следователи ищут злоумышленников.