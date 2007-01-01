Калужанин получил обязательные работы за приобретение и хранение наркотиков
Калужанин получил обязательные работы за приобретение и хранение наркотиков

Евгения Родионова
26.05, 12:27
Во вторник, 26 мая, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора в отношении 34-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

— В январе мужчина купил наркотик на территории города и хранил его у себя дома без цели сбыта. Его задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Его мобильный телефон конфисковали.

