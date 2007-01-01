В Мосальске мужчина получил принудительные работы за кражу и хранение оружия
Во вторник, 26 мая, прокуратура Мосальского района сообщила о вынесении приговора 29-летнему местному жителю.
По данным ведомства, он признан виновным в краже, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
— В сентябре прошлого года парень пробрался в квартиру другого человека и украл вещи на сумму семь тысяч рублей. В июле того же года он получил от знакомого револьвер в счёт возврата долга. После этого мужчина держал оружие у себя дома, - пояснили в прокуратуре.
Суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев принудительных работ.
