Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Мошенник, обманувший 136 человек, не смог добиться перевода в колонию помягче
Криминал

Мошенник, обманувший 136 человек, не смог добиться перевода в колонию помягче

Дмитрий Ивьев
25.05, 14:19
0 494
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Суд в Калужской области отказал 42-летнему заключённому, который просил перевести его из колонии общего режима в учреждение с более мягкими условиями. Прокуратура выступила против — и суд её поддержал, сообщили 25 мая в ведомстве.

Этот мужчина был осуждён ещё в 2022 году: его признали виновным в 136 эпизодах мошенничества, которые он совершал в составе организованной группы. За это он получил семь с половиной лет лишения свободы.

Однако за время отбывания наказания он так и не предпринял реальных шагов, чтобы загладить вину: не возместил ущерб пострадавшим и не показал, что действительно исправился. Именно на это обратил внимание прокурор в суде.

В итоге ходатайство отклонили. Это уже не первая неудачная попытка осуждённого добиться смягчения: ранее ему также отказали в условно-досрочном освобождении.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktBMWN6TDFpdkJPbjZlbGJ0MHdNM0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ2QxYU9LS2t2aTIxQXp1RHpNOXR2ZkFodmVqOUxTTGZFYW5mU3RJVkZNazJnbDBwTXNaamdMK2NaeDN4QTM1eXJwZUpjOUZubzhVYjc2VHhWQWJaZjhNNHlmNVlOeHlhaWl2NWY2b1JScGVqdFIvYUE0bktYMHBzYkovODR0WlFiN1VCRjVVQy9UOWhSVWRZVkZreXJBMG1sNEN0U1ZMa1dDTDZGRis2VmdoQ2FRcXJMcnNldCthQzc4b1hpY0JxWVlQd1VRUFFiaHpvV1pTSEFCc0VuOVJVK2NIVXZMU2pkMDRJdmVIaVVyTUQ1TjBhTDJyQVdnYUNpNTJrcmZZTFMzUEpIS25WbFk3eUYvMERjK1pIV3NqVjQzclRPVVUwNVpyaDI2MHFiMlpKaStLcGVqZmhQNVpjYlh0Q0RHYXZuR0NPcmV1YTJzUmNEbVhpd3hvRTkyY0xBK0gxTEE0ejF6ZzhIOWUvSGl0YlJicWdZeWxKVklvenB2ZXg4S1ZmS1g3OFpHMXBIOVhMN01pVkZQUm5kRHowdW1sdjdYNCt1a2FLRy80bzZVTDI0UlpXcTkwTmFQcXZiQW42TEtUZyIsIm1hYyI6IjAxMzUyZDE4MmMzMjEwYTU3Y2U4MzJmNTg4ODRhY2M3MjBjNTdlMzc4ZmM0YjI5MGVmOTE5MDdiYjA3MWQyMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjUzZXRPM251cXRLb0RPeCtUa1IyOGc9PSIsInZhbHVlIjoiUWU4bXFDK3FiQTRkek8wVzZlTGZHa1NvdlNqUlE2bGR3aGp3MzdGYW1UemVQbWJpaTlXKzJtUEUvK2dLK1ZxME4wMkNSQXVSOUhxUE9udG5PSXJVVCtscWIwVXZQZ2dCZmF3Q04vazR6dXVDRzB4TXdNdFBwaHpSaU1lSDQyUmpzWmRyNEtPcERtUkhlNWc0Q01INFRnc3JtQzlmdHpuMDc2RU5nWmhZSUlYTFMva21TWFQ5d0lwT3RQSnhHYm91enlmUklRdnJDeC9ZV1dLbFRwNjN5WjUzUmlzWlkrUEd4cllCcUp2S1hpMlJwaGNPdDR4Nm4zOXBUODZ0VHNyZCs3eWpDNDdrbHdRYXBJTG1pRWMveEVtUTFlZGo2WDdvTE1ITG9HS3NxdjR5Q2xGS1hjN3A2UDFpT1BZZmVmT0JEN3FNMnZiaGJpQXhFU0hjSENNd1NrVWZFYTh6OUUzR0V1N05oKzQ0OXA2NE50NXp2TUllR3FkR3VtcysxL0pUVDhTSjBBWmVPZ0FEVFlveHZnUGJSb2gra3ViKzZBMGRWN29rb3Q0NHYwOTNOZ1JOR0s4K2pZaUhydkIraFVlWlczQm9ZeUdLRVJ5ZDZnSm5VV2k0RWdZMXBIMEtlUTNuazVycVBHSTBNaE5EU3NuRFV3UUpiaFdmY1R5aVhvdmFiWGhGNEFtck1aSDFjMURmY05vb2tyQzFFVm9WSlZPTEsvT0pvei9jQm1vVVY2a3NMeE9reVk5dDlOWXJwRUlKaHZTbnB0VjJmU05ISGdNWkNyTW1kSld1NW1mNXFCQUN4Qjd0VEpzMGJVcHlnZzNpODdEeXZtSm1KSVpuZlNtTiIsIm1hYyI6Ijk0ZTEyNjk3Zjg1MjEyYmQwZjQ5MjgzZWJkZmJiYWFmMjdiNTY3OGM0MGI3ZmZjZmU3OGQzMjQ4OTAwMjg2MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+