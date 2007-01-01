Мошенник, обманувший 136 человек, не смог добиться перевода в колонию помягче

Суд в Калужской области отказал 42-летнему заключённому, который просил перевести его из колонии общего режима в учреждение с более мягкими условиями. Прокуратура выступила против — и суд её поддержал, сообщили 25 мая в ведомстве.

Этот мужчина был осуждён ещё в 2022 году: его признали виновным в 136 эпизодах мошенничества, которые он совершал в составе организованной группы. За это он получил семь с половиной лет лишения свободы.

Однако за время отбывания наказания он так и не предпринял реальных шагов, чтобы загладить вину: не возместил ущерб пострадавшим и не показал, что действительно исправился. Именно на это обратил внимание прокурор в суде.

В итоге ходатайство отклонили. Это уже не первая неудачная попытка осуждённого добиться смягчения: ранее ему также отказали в условно-досрочном освобождении.