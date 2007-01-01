В Людиново молодой парень потратил 50 тысяч с найденной карты
Теперь 19-летнему жителю районного центра грозит до шести лет лишения свободы за кражу, сообщили 25 мая в Управлении МВД по Калужской области.
Карту на улице потерял 61-летний мужчина. А списание большой суммы он обнаружил лишь через несколько дней.
По версии следствия, молодой человек нашёл чужую карту и начал тратить с неё деньги.
