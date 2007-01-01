В Думиничском районе обманутой мошенниками пенсионерке вернули 600 тысяч рублей
В Думиничском районе обманутой мошенниками пенсионерке вернули 600 тысяч рублей

Евгения Родионова
22.05, 12:00
В пятницу, 22 мая, прокуратура Думиничского района сообщила о взыскании в пользу 65-летней местной жительницы, пострадавшей от мошенников, 600 тысяч рублей.

По данным ведомства, пожилую женщину обманули мошенники.

— В ноябре 2024 года аферисты позвонили пенсионерке, представились сотрудниками ФСБ и под видом проверки убедили её перевести через банкомат 600 тысяч рублей на «безопасный» счёт. На самом деле деньги ушли на карту постороннего человека. Он за вознаграждение дал мошенникам доступ к своей карте, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура направила заявление в районный суд Казани и потребовала взыскать с владельца банковской карты 600 тысяч рублей.

Суд встал на сторону женщины и постановил взыскать с владельца карты всю сумму - 600 тысяч рублей. Теперь решение суда должны исполнить.

