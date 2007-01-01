Двое жителей Малоярославца, избивших мужчину до смерти, отправятся в колонию

В пятницу, 22 мая, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о вынесении приговора двоим местным жителям.

По данным ведомства, они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

— В апреле 2025 года двое жителей Малоярославца попросили у мужчины на улице сигареты. Он отказался. За это они избили его. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, через несколько дней он умер в больнице, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил им наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.