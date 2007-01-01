Житель Перемышльского района, угрожавший убийством, получил обязательные работы

В четверг, 21 мая, прокуратура Перемышльского района сообщила о вынесении приговора 49-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в угрозе убийством.

— В августе 2024 года мужчина был пьян и поссорился с приятелями на своём земельном участке. У него при себе было ружьё «ТОЗ-87» и патроны. Он выстрелил в воздух как минимум два раза, а потом наставил ружьё на двух знакомых и пригрозил убить их. Мужчины оказали сопротивление и отобрали ружьё, - пояснили в ведомстве.

Суд приговорил его к 360 часам обязательных работ.

Охотничье ружьё конфисковали.