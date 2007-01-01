В Калуге подросток украл 122 сим-карты из магазина

В Калуге 17-летний подросток попытался вынести из магазина 122 сим-карты.

Парня задержали сотрудники Росгвардии. Всё произошло в торговом зале: молодой человек спрятал товар под одежду и направился к выходу, минуя кассу. Продавцы заметили подозрительное поведение и нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого.

Ущерб магазину оценили в 11 тысяч рублей. Сейчас делом занимается полиция.