Калужанка отправится в колонию за убийство мужа
В четверг, 21 мая, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 55-летней местной жительнице.
По данным ведомства, она признана виновной в убийстве.
— В апреле 2025 года женщина находилась в Калуге со своим 41-летним мужем. Они поссорились. Женщина пырнула его ножом в грудь, - уточнили в ведомстве.
Суд дал ей восемь лет колонии общего режима.
