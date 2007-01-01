Калужанка отправится в колонию за убийство мужа

В четверг, 21 мая, прокуратура города Калуги сообщила о вынесении приговора 55-летней местной жительнице.

По данным ведомства, она признана виновной в убийстве.

— В апреле 2025 года женщина находилась в Калуге со своим 41-летним мужем. Они поссорились. Женщина пырнула его ножом в грудь, - уточнили в ведомстве.

Суд дал ей восемь лет колонии общего режима.