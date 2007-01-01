Суд отказался смягчить наказание осуждённому за попытку продажи наркотиков

В четверг, 21 мая, калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила о рассмотрении судом ходатайства о смягчении наказания осужденному.

По данным ведомства, он виновен в попытке сбыта наркотиков.

— В мае 2020 года мужчина в составе организованной группы получил наркотики и попытался сделать закладку в Московской области. Его поймали сотрудники полиции, наркотики изъяли. В ноябре 2020 года ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 тысяч рублей. Он отбыл половину срока и попросил заменить оставшуюся часть на принудительные работы, - пояснили в ведомстве.

Однако прокурор на заседании посчитал, что для этого нет оснований - мужчина пока не доказал своё исправление.

Суд встал на сторону прокуратуры и оставил приговор без изменений.