Калужанин четвертый раз избил бывшую жену и попал под суд
26-летнему мужчине грозит до полугода исправительных работ, сообщили 20 мая в прокуратуре Калужской области.
1 января в Спас-Деменском районе этот человек пьяным пришел домой к бывшей супруге и четыре раза ударил её ладонью по лицу.
За пару месяцев до этого его три раза привлекали к административной ответственности за побои.
