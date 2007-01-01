В Калуге мужчина получил ножом в живот за то, что уволился
В Калуге мужчина получил ножом в живот за то, что уволился

Дмитрий Ивьев
19.05, 13:30
Подозреваемой по делу проходит его 33-летняя сожительница, сообщили 19 мая в полиции.

Ссора началась после того, как женщина во время застолья узнала про увольнение своего возлюбленного и финансовые трудности.

Пьяная калужанка взяла нож, пырнула мужчину в живот, но потом сама повезла его на такси в больницу.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми, но он выжил.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

