В Калуге мужчина получил ножом в живот за то, что уволился
Подозреваемой по делу проходит его 33-летняя сожительница, сообщили 19 мая в полиции.
Ссора началась после того, как женщина во время застолья узнала про увольнение своего возлюбленного и финансовые трудности.
Пьяная калужанка взяла нож, пырнула мужчину в живот, но потом сама повезла его на такси в больницу.
Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми, но он выжил.
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
