В Людиново женщина убила возлюбленного ударами оконной рамой и ножом
Суд вынес приговор 49-летней женщине, сообщили во вторник, 19 мая, в региональном Управлении Следственного комитета.
Виновницу приговорили к 11 годам колонии общего режима.
Конфликт между ней и сожителем произошёл 13 января.
- Женщина нанесла потерпевшему удары оконной рамой по голове и ножом в грудь, что привело к его смерти на месте происшествия, - заявили в СК.
