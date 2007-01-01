В Людиново женщина убила возлюбленного ударами оконной рамой и ножом

Суд вынес приговор 49-летней женщине, сообщили во вторник, 19 мая, в региональном Управлении Следственного комитета.

Виновницу приговорили к 11 годам колонии общего режима.

Конфликт между ней и сожителем произошёл 13 января.

- Женщина нанесла потерпевшему удары оконной рамой по голове и ножом в грудь, что привело к его смерти на месте происшествия, - заявили в СК.