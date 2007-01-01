Главная Новости Криминал Жителя Малоярославецкого района осудят за кражу денег из найденной барсетки
Жителя Малоярославецкого района осудят за кражу денег из найденной барсетки

Евгения Родионова
19.05, 12:19
Во вторник, 19 мая, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в краже чужого имущества.

— В апреле в одном из населённых пунктов района он нашёл на земле барсетку. Внутри лежали чужие документы и 100 тысяч рублей наличными. Убедившись, что рядом никого нет и за ним никто не наблюдает, мужчина забрал деньги и потратил их на свои нужды, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

