Жителя Малоярославецкого района осудят за кражу денег из найденной барсетки
Во вторник, 19 мая, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении местного жителя.
По данным ведомства, он обвиняется в краже чужого имущества.
— В апреле в одном из населённых пунктов района он нашёл на земле барсетку. Внутри лежали чужие документы и 100 тысяч рублей наличными. Убедившись, что рядом никого нет и за ним никто не наблюдает, мужчина забрал деньги и потратил их на свои нужды, - пояснили в прокуратуре.
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
