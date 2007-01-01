Шесть калужан, организовавших подпольный алкозавод, заключили под стражу

Во вторник, 19 мая, прокуратура города Калуги сообщила о заключении под стражу шести участников преступной группы.

По данным ведомства, они обвиняются в производстве, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже алкогольной продукции без маркировки.

— С марта по май в одном из складов на улице Черновской организованная группа выпускала, хранила продукцию и продавала под видом водки и коньяка. При этом преступники незаконно использовали названия известных торговых марок. Полицейские нашли на складе более 220 тысяч бутылок. На каждой были наклеены поддельные акцизные и федеральные марки. Также оперативники изъяли оборудование, на котором делали этот «алкоголь». Общая стоимость всей продукции - более 94 миллионов рублей, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Шесть обвиняемых заключили под стражу.

Прокуратура города взяла расследование на контроль.

