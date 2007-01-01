В Калуге пьяный мужчина забрался в чужую машину

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, сообщили 18 мая в ведомстве.

- Некий мужчина проник в чужой автомобиль и никак не реагирует на просьбы выйти из него, - рассказали в Росгвардии. - Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал замок двери припаркованного автомобиля. Оказавшись внутри салона, он снял транспортное средство с ручного тормоза и автомобиль начал самопроизвольное движение. Проехал около 100 метров, машина остановилась.

Дальнейшее разбирательство проводит полиция.