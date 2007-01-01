В Медынском районе девушку заключили под стражу за попытку обмана пенсионерки

Евгения Родионова
18.05, 12:01
В понедельник, 18 мая, прокуратура Медынского района сообщила о заключении под стражу 19-летней жительницы Воронежской области.

По данным ведомства, она обвиняется в попытке обмана 77-летней пенсионерки на полмиллиона.

— В мае 2025 года девушка искала в интернете подработку. Так она попала в преступную группу, которая обманывала людей. Организаторы отправили девушку к пожилой женщине в Медынь. Мошенники уже убедили пенсионерку, что ей нужно срочно задекларировать свои сбережения - полмиллиона рублей. Задача девушки была просто забрать деньги. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала обо всём. Когда девушка-курьер пришла за деньгами, её уже ждали сотрудники полиции, - пояснили в прокуратуре.

Позже выяснилось, что это не единственный эпизод. По данным следствия, с апреля по май этого года девушка успела поучаствовать в похожих преступлениях в Тульской, Брянской областях и в Москве. Там она помогла украсть в общей сложности 3,5 миллиона рублей.

Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

