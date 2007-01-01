Задержан курьер мошенников, который забрал под окном в Калуге 4 миллиона

В Калуге полицейские раскрыли крупное мошенничество: 19-летний курьер из Москвы помог украсть у местного жителя более 4 миллионов рублей.

Ранее отец молодого калужанина позвонил в полицию и рассказал, что его сын стал жертвой обманщиков и лишился всех семейных накоплений.

Схема была стандартной для таких преступлений. Сначала парню позвонила женщина, которая представилась сотрудницей пункта выдачи заказов. Она сказала, что с товаром возникли проблемы, и выведала у него личные данные. После этого связь перехватили лжеполицейские. Они убедили жертву, что его данные утекли к мошенникам, а сам он теперь подозревается в хранении фальшивых денег. Чтобы доказать свою невиновность, ему нужно было срочно передать купюры инкассатору для проверки.

Запуганный молодой человек собрал в рюкзак более 4 миллионов рублей и по инструкции злоумышленников выбросил его из окна своей квартиры. Снизу деньги уже ждал подставной курьер.

Калужские оперативники быстро вычислили исполнителя. Им оказался 19-летний житель столицы, который выполнял роль посыльного. Он приехал в Калугу, забрал рюкзак и отвез его в Москву, где передал сообщникам.

Преступника задержали. При этом молодой человек вернул потерянные деньги из своих средств. Сейчас против него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.