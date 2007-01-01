Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Задержан курьер мошенников, который забрал под окном в Калуге 4 миллиона
Криминал

Задержан курьер мошенников, который забрал под окном в Калуге 4 миллиона

Дмитрий Ивьев
18.05, 11:01
0 478
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге полицейские раскрыли крупное мошенничество: 19-летний курьер из Москвы помог украсть у местного жителя более 4 миллионов рублей.

Ранее отец молодого калужанина позвонил в полицию и рассказал, что его сын стал жертвой обманщиков и лишился всех семейных накоплений.

Схема была стандартной для таких преступлений. Сначала парню позвонила женщина, которая представилась сотрудницей пункта выдачи заказов. Она сказала, что с товаром возникли проблемы, и выведала у него личные данные. После этого связь перехватили лжеполицейские. Они убедили жертву, что его данные утекли к мошенникам, а сам он теперь подозревается в хранении фальшивых денег. Чтобы доказать свою невиновность, ему нужно было срочно передать купюры инкассатору для проверки.

Запуганный молодой человек собрал в рюкзак более 4 миллионов рублей и по инструкции злоумышленников выбросил его из окна своей квартиры. Снизу деньги уже ждал подставной курьер.

Калужские оперативники быстро вычислили исполнителя. Им оказался 19-летний житель столицы, который выполнял роль посыльного. Он приехал в Калугу, забрал рюкзак и отвез его в Москву, где передал сообщникам.

Преступника задержали. При этом молодой человек вернул потерянные деньги из своих средств. Сейчас против него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhLZzFvQzYvTmYwYUN4VVRRTk15Ync9PSIsInZhbHVlIjoia2MzcmRieVY5cE5TZ1BPQkJPa0xrTUFZSFkrMTN4Tm05ZW9RY29jcVJidTdNWlB6T2kwSmhRcTF0UDVzQit4b3N2S0RaVkNYK0czdm9FcVBaRUxHeHhoN2d0NU81M0IvTlFXdU1lVHNaVXY5YnFEMzVLVVZsYXdVM0p0Q2paU0VZelJTN1BObEI3Uk0raEwyM2lxT25CZXZEVmxRbHNrZ0NPVDdpYlNhblgwZHlENFNZQkFocEhaWGpaQjN6TENwZytOcGF0bWdSRGdicDlnT1VEWUdDZFNnczgxR0NxSlRHYTNNa1A1UTNyeDhHYlNNeW5INXlVSnpoWEZGNzZzUnVxZjJ0QitCbW5ITEVLRXlOdmxuZGFMejBUN0RpWDJmUnNjRHVQSzkzMEJzV3huNGlZOTd1YlM0cWEwRzA0Vk1IWGpEdVJkZGU5cUlCdzI3cjdOZ0pSZ1FKbXJPOTR2bktEeTYzeTljNURvM3hRSDRhYWZ2Uis5MzFPTVM0eTVwcnZEbWdsQVZLbXNTQjdRSXNlRU8zSWZBQWh2ZVdPcGRnQ0NLNUt4NUxmUmhKN05yc25LMEFyVlpqaldxaHFCQyIsIm1hYyI6IjIyYzM3ZTI4ZmI5YzAwNGE2ZTQ2YzQzYmJiMmI4ZDM4ZTExZjJhNjNhZTRjMzZhYTRmZmY0N2UwY2ZlMmQ3NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtmZG1hNi9NeWlIOVNEVWZCZUVLNVE9PSIsInZhbHVlIjoiL0p5anhWbmNwdTEvTlhSeC8xZk9FbnRVOEdwRXJrV2VXQldxZzA5b2hzOEtmYVY0NGhBRkJNcUppU2ZmSnBWVTlCbkUydEd1eldhTmIzRE5BbmtQVW9DNzFXTTQ5dXlJNlJUc1lKTXh2d282L25RaVVRbU5oQWlmQXBOdk5FWHc0czVrS3JiRFVwQk4vcjJNNTM3dEJMOWZzUkllYndZakVBWUFhTGpsdWZZNUorZUZ4NWN5azkwdFFCd1E4aG9waXhPaGpUVlYyNFFHOUhRTjAwUExJTnljT2JtTStCTmNkT0U5cWlQdCtMNTk2RWxsRTJjajQ2M052VFhFQ2xyZHMrN1pjckRjS1pDNjZQbi9WNjhFY2JiVjNHaUNyQ2YvY2FlUmxob3ROUWRENFZVbTNrUmIwOFlQVm0yb1o5aytWRkxkY1FOeHdGcTcrK2NXK0tMb0s4d2JKMkd0RlA4ZnppYzFQME1zS01ZTkwzK3g3MFV3dFFHRyswT3NBNVo3RXVRMERQMXVTOTJVNVh3YjBSZWRFQmpYWXp4Ymx1dnVBRGttSERDQ29OOTc2RWdmcklWa1BxRHp6b2h5Y2ZvWUtwc2V6b1BrcjdQa2Z2UEYxSXpvTzhmRnBpeWszK1I5RFlTMWZSdWpUcUNseTliUWI1d3NjQkpMVnhVbTd3ejhmcURDeDhValVzdW50ejE5QzZuWUMyNitBUTlnYTZxQm53bzJCbmt1SHdVNU91ZjNsL2I0MzhiK1JVQ1R0Q3dWRWhpaEJGQXJpU2twTXlFenJjcFkwazBkUFBBTlpNQnF2Vzc2cU5qbFM4U3l1aDVkRmZUMjJUVE45T05SYWluLyIsIm1hYyI6IjFlNGNkMDMxMGI4N2U0MjUzMjA5ZjU1NGVlYzA1MWRkOWZkNGZkN2JhZWFlZTEwNzFhOTI5YjE5OTAxZDc3NTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+