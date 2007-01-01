Главная Новости Криминал Житель Мещовска получил девять лет колонии за избиение сожительницы до смерти
Евгения Родионова
18.05, 11:11
В понедельник, 18 мая, прокуратура Калужской области сообщила о рассмотрении Сухиничским районным судом уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Мещовска.

По данным ведомства, он виновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

— В декабре 2025 года мужчина в состоянии опьянения находился в квартире одного из домов на улице Петра Хлюстина в Мещовске. Он поссорился со своей 37-летней сожительницей. От закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте, - пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

