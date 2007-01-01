Калужанина задержали за оправдание атак беспилотников

Как сообщили 18 мая в ФСБ, мужчина является сторонником антироссийской идеологии.

Он оставлял сообщения в одном из мессенджеров.

- Установлено распространение им информации, оправдывающей использование иностранным государством беспилотных летательных аппаратов для нанесения ущерба Российской Федерации, - заявили в ФСБ.

Калужанину грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Тем временем в Пензе за криминал задержали двух сестер.