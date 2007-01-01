В Боровском районе осудят мужчину за угрозу убийством отцу-инвалиду

В понедельник, 18 мая, прокуратура Боровского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он обвиняется в угрозе убийством, а также в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

— В марте 2024 года мужчина находился на территории Боровского района. Из личной неприязни он несколько раз пригрозил ему убийством. Пожилой человек испугался, так как сын вёл себя слишком агрессивно. Но угрозами дело не ограничилось. Сын ударил отца ногой в грудь. Тот получил травмы средней тяжести, - пояснили в прокуратуре.

Теперь материалы дела переданы в суд. За угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.